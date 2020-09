In deze stad opent IKEA haar eerste tweedehandswinkel

Een tripje naar IKEA is voor velen een leuke weekendactiviteit. Even rondkijken in de showroom, inspiratie opdoen en vervolgens naar buiten wandelen met allerlei spullen die je eigenlijk niet nodig hebt. Maar datzelfde tripje zou er binnenkort weleens heel anders en een stuk duurzamer uit kunnen komen te zien.

De Zweedse meubelketen opent binnenkort namelijk haar eerste tweedehandswinkel. Die zit voorlopig nog niet in België, maar in de Zweedse stad Eskilstuna.

ReTuna

Die locatiekeuze lijkt op het eerste zicht misschien willekeurig, maar is het allerminst. Eskilstuna is namelijk de thuishaven van ’s werelds eerste volledig circulaire winkelcentrum ReTuna. Alle producten die daar verkocht worden zijn tweedehands of gerecycleerd – een droom voor duurzame shoppers. In de tweedehandswinkel van IKEA zullen klanten terecht kunnen om gerepareerde items uit nabijgelegen IKEA-vestigingen te kopen en je kan er ook je eigen IKEA-spulletjes binnenbrengen om ze een tweede leven te geven. De opening kadert in de toekomstvisie van de Zweedse keten, die tegen 2030 volledig circulair wil zijn. Ook andere initiatieven, zoals de vegan gehaktballetjes en meubelverhuur, kaderen in dat duurzaamheidsbeleid.