Deze website moet je doen stoppen met ‘doemscrollen’

Het is één uur ‘ s nachts en je bent nog steeds naar je smartphone aan het staren. Het felle licht doet pijn aan je ogen, je wijsvinger is verkrampt van al dat scrollen en en je angstmeters slaan in het rood door alle onrustwekkende nieuwsberichten. Geen paniek: je bent niet de enige die steeds meer aan ‘doemscrollen’ doet. Een Amerikaan heeft een website gelanceerd om je van je angstige scrollverslaving af te helpen.

‘Doemscrollen’ of ‘doemsurfen’ refereert naar de handeling waarbij je niet kan stoppen met scrollen door slechte nieuwsberichten, ook al word je gemoed er alleen maar slechter op. De term bestond al eerder, maar sinds zo’n vijf maanden – het begin van de coronacrisis – wint doemscrollen en de benoeming ervan aan populariteit.

De Amerikaan Ben Grosser, professor aan de universiteit van Illinois alsook kunstenaar, kent het fenomeen maar al te goed. Hij liet er zelfs ettelijke uren slaap voor: “Ik bleef ’s nachts wakker om het nieuws te lezen”, legt hij uit aan ABC News. “’s Morgens stond ik nog vroeger op dan normaal en begon ik meteen weer terug met lezen.”

Oplossing

Herkenbaar? Dan biedt de oplossing die Grosser bedacht om zijn doemscroll-gedrag op te lossen misschien ook voor jou soelaas. De man uit Illinois creëerde namelijk een eigen website: ‘The Endless Doomscroller’. De website is zo ontworpen om eruit te zien als een populair sociale mediaplatform, zoals het nieuwsoverzicht van Facebook. Er staat echter geen echt nieuws te lezen op ‘The Endless Doomscroller’. In plaats daarvan kan je eindeloos – de pagina vernieuwt zichzelf constant – doorscrollen in verzonnen generieke, verontrustende krantenkoppen.

“Misschien is de enige manier om van doemscrollen af te geraken, eindeloos doem te scrollen”, luidt Gossers redenering. Stukken met titels zoals ‘De angst blijft’, ‘Experten zeggen dat het erger is dan we dachten’ en ‘De bedreiging is existentieel’ blijven zo zonder ophouden verschijnen op je computer- of smartphonescherm. Op die manier hoopt Gosser zichzelf en anderen ervan te overtuigen dat doemscrollen slecht voor je is. “Als we de handeling terugbrengen tot de essentie, helpt het ons na te denken over wat we aan het doen zijn”, klinkt het.

Verslavende software

Zijn doel is tevens om mensen te doen nadenken over hun persoonlijke gewoontes op het web en aandacht te vestigen op hoe sociale mediaplatformen bezoekers bij zich proberen houden. “We hebben softwareplatforms die zijn ontworpen om verslavend te zijn – ontworpen om ons erop gefocust te houden. En dat wordt nu gecombineerd met een internationale bevolking die in veel opzichten aangewezen is op het web als hun primaire manier om op dit moment met andere mensen om te gaan. ”