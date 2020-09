Bestuurder zelfrijdende auto aangeklaagd voor dodelijk ongeval

Een rechtbank in de zuidwestelijke Amerikaanse staat Arizona heeft een vrouw in beschuldiging gesteld voor onvrijwillige doodslag omdat ze een zelfrijdende auto niet had gecorrigeerd voordat deze in 2018 een vrouw aanreed. De vrouw overleed later.

De 46-jarige Rafael Vasquez zat achter het stuur van de zelfrijdende Uber-auto toen ze naar verluidt werd afgeleid en het voertuig niet bijstuurde. Het is het eerste bekende dodelijk ongeval door een zelfrijdende auto. Vasquez werd dinsdag aangeklaagd en pleitte niet schuldig aan de beschuldiging dat ze de 49-jarige Elaine Herzberg doodde.

Video aan het checken

“Wanneer een bestuurder achter het stuur van een auto kruipt, heeft hij de verantwoordelijkheid om dat voertuig veilig en op een gezagsgetrouwe manier te besturen”, zei Allister Adel, de advocaat van Maricopa County in een verklaring.

Volgens een politierapport in 2018 was Vasquez voorafgaand aan het ongeval een video aan het streamen op haar mobiele telefoon.

Geen herkenning

Het Uber-systeem detecteerde Herzberg 5,6 seconden voor de crash. Maar het kon niet bepalen of ze een fietser, voetganger of onbekend object was, of dat ze het pad van het voertuig opging, zei Uber.

De dood weergalmde door de auto-industrie en Silicon Valley en dwong andere bedrijven om de snelle opmars naar autonome ritdiensten op de openbare weg te vertragen.