Trump denkt dat vaccin al binnen maand klaar kan zijn

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag gezegd dat een vaccin tegen COVID-19 binnen een maand beschikbaar zou kunnen zijn. Dat is nog sneller dan zijn vorige – al verrassend optimistische – eigen voorspellingen. Nog volgens Trump is het mogelijk dat de pandemie ook uit zichzelf verdwijnt.

“We zijn heel dicht bij een vaccin”, verklaarde hij op een vraag-en-antwoordsessie met kiezers van Pennsylvania, op de zender ABC News. “Jullie weten dat we het over enkele weken hebben, dat zou drie à vier weken kunnen zijn.” Enkele uren eerder zei hij op Fox News dat een vaccin “al in vier weken, dat zouden er acht kunnen zijn” beschikbaar zou zijn.

Ongerustheid

De Democraten zeggen verontrust te zijn over de politieke druk die Trump uitoefent op de gezondheidsautoriteiten en de wetenschap, om de goedkeuring van een vaccin te versnellen. Dat zou op tijd klaar moeten zijn tegen de presidentsverkiezingen van 3 november, waarbij Trump het opneemt tegen Democraat Joe Biden. Experts zoals de directeur van het Amerikaanse instituut voor besmettelijke ziekten, Anthony Fauci, menen dat een vaccin waarschijnlijk op het einde van het jaar wordt goedgekeurd.

Contradicties

Trump kreeg op ABC News vragen over waarom hij de ernst van de pandemie had geminimaliseerd. De pandemie maakte in de VS bijna 200.000 doden. Trump ontkende. “Ik heb het niet geminimaliseerd. In realiteit heb ik het belang overdreven op vlak van uitgevoerde acties.” De president had eerder weliswaar openlijk aan journalist Bob Woodward verklaard dat hij bewust ervoor had gekozen de pandemie te minimaliseren, om te grote ongerustheid bij de Amerikanen te vermijden. Die uitspraken zijn opgenomen voor het nieuwe boek van Woodward, ‘Rage’, dat dinsdag is gepubliceerd.