Nu al docu klaar over aanpak van coronacrisis in VS

Adam Benzine, de Britse documentairemaker wiens kortfilm ‘Claude Lanzmann: Spectres Of The Shoah’ uit 2015 genomineerd werd voor een Oscar, legt momenteel de laatste hand aan ‘The Curve’. Die docu houdt de aanpak van de Amerikaanse overheid aangaande de coronacrisis tegen het licht.

De documentairefilm zal deze week aan geïnteresseerde kopers aangeboden worden op het Internationaal filmfestival van Toronto. De postproductie is momenteel aan de gang, wellicht zal de docu volgende maand uitgezonden worden in de Verenigde Staten.

Negen kritieke blunders

De documentaire laat meer dan 20 analisten, vooraanstaande onderzoekers, prominente politici en journalisten aan het woord en is doorspekt met archiefbeelden. De film belooft negen kritieke blunders aan te kaarten die de Amerikaanse overheid begaan heeft, en die bijgedragen hebben tot de huidige coronasituatie in het land. De met een Emmy gelauwerde componist Joel Goodman heeft de muziek bij de film geschreven.

“Mijn hoop is dat ‘The Curve’ hetzelfde effect zal teweegbrengen op onze opvattingen over Covid-19 als ‘Inside Job’ gedaan heeft op de instorting van de huizenmarkt”, zo citeert entertainmentmagazine Deadline Benzine. “Nu de Amerikaanse dodentol de 200.000 nadert, zijn de burgers in dit land begrijpelijkerwijs woedend. Ze vragen zich af hoe dit kon gebeuren. Met diepgravend onderzoek, achtergrondinformatie en getuigenissen uit de eerste hand doen we het antwoord uit de doeken.”