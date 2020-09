Is het coronavirus minder gevaarlijk geworden? Steven Van Gucht is daar heel DUIDELIJK over.

Sommige mensen vermoeden dat het coronavirus nu minder gevaarlijk is dan in de lockdown-periode. Dat klopt niet, zo waarschuwde viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van Sciensano.

Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft stijgen. Dat is zorgwekkend. Jammer genoeg is er ook al heel wat coronamoeheid opgetreden bij sommige mensen. Er wordt weleens van uitgegaan dat het coronavirus nu, een half jaar na de grote uitbraak in maart, minder gevaarlijk zou zijn. Volgens viroloog Steven Van Gucht is dat niet het geval. “Er wordt soms gesuggereerd in de media, ook door dokters, dat het virus minder gevaarlijk zou zijn geworden. Dit hangt echter af van de perceptie en van de context. Als viroloog kan ik u bevestigen dat het virus NIET veranderd is. Het gaat nog steeds om exact hetzelfde virus met dezelfde eigenschappen als het virus dat onze ziekenhuizen deed volstromen in maart en april. Dat is een feit. De context is wél veranderd. We registreren momenteel meer milde infecties bij jonge mensen en dat geeft de indruk dat het virus minder gevaarlijk zou zijn geworden. Het klopt dat Covid-19 voor een deel van de bevolking relatief weinig problemen oplevert, maar voor vele anderen kan het nog steeds een hele zware ziekte zijn met een lange herstelperiode”, legt hij uit.

Betere behandelingen voor kritieke patiënten

Van Gucht herhaalt dat een groot deel van de bevolking erg kwetsbaar is voor het coronavirus. “Ongeveer een derde van de bevolking of 3,5 miljoen Belgen behoren tot een risicogroep. We hebben nog steeds geen geneesmiddelen die kunnen voorkomen dat mensen een zware longontsteking krijgen of in het ziekenhuis terechtkomen. Het is gelukkig wel zo dat we betere behandelingen hebben voor de zwaar zieke mensen in het ziekenhuis waardoor de kans om een zware infectie te overleven inderdaad verhoogd is. Maar dit verhindert niet dat mensen nog steeds moeten opgenomen worden in het hospitaal en zwaar ziek kunnen worden. Ondertussen zien we jammer genoeg ook een stijging van het aantal besmettingen bij oudere mensen en dat is een reden tot bezorgdheid. In de eerste week van september werden er 360 infecties vastgesteld bij 60-plussers. In de tweede week van september waren dat er 585 of anderhalve keer meer.”, klinkt het.

Binnen twee weken 1.600 besmettingen per dag

Als de huidige trend aanhoudt, zitten we binnen twee weken aan 1.600 nieuwe besmettingen per dag. “Het virus infiltreert onze samenleving als een wolf in schapenvacht. De druk bouwt zich op. Onze collega’s van de universiteit van Hasselt hebben berekend dat we aan het huidige tempo binnen een week aan 1.200 besmettingen per dag zullen zitten en binnen twee weken aan 1.600. Het aantal ziekenhuisopnames zou volgende week anderhalve keer hoger kunnen liggen, een 45-tal per dag, en binnen twee weken twee keer hoger, een zestigtal opnames per dag. Het is wel belangrijk om te zeggen dat deze berekening ervan uitgaat dat de context niet wijzigt en de huidige trend zich zal doorzetten. Dat is niet zeker. De context verandert namelijk voortdurend. De scholen zijn sinds kort geopend en volgende week begint in Vlaanderen het nieuwe academiejaar voor tienduizenden studenten. Het najaar en de winter staan voor de deur, het koude weer kan de verspreiding van het virus in de hand werken. Die context is dus in volle evolutie”, besluit hij.