De Block: “Niet hele land opsluiten omdat sommigen maatregelen beu zijn”

De maatregelen die er vandaag zijn, zijn voldoende om het coronavirus in bedwang te krijgen, maar ze moeten dan wel worden gerespecteerd. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) woensdag verklaard. Ze is er geen voorstander van “het hele land opnieuw op te sluiten”, omdat sommigen de maatregelen beu zijn.

Het aantal besmettingen met COVID-19 neemt toe richting de duizend besmettingen per dag. “Dat is veel. Het virus verspreidt zich opnieuw sneller”, zei minister De Block in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Ze wijst erop dat we enkel iets aan die curve kunnen doen door het eigen gedrag. “De hygiënemaatregelen respecteren, afstand bewaren, maskers dragen. Dat doet al veel.”

Overtuigen

Een oplossing als beleidsmaker zou kunnen zijn strengere maatregelen invoeren. De minister is echter geen voorstander van een nieuwe lockdown, zonder cultureel of sociaal leven. Het is voor haar belangrijker de mensen die de maatregelen beu zijn en niet opvolgen, te overtuigen van het belang van die regels. “De maatregelen die er nu zijn, zijn voldoende om het virus in te dijken, maar men moet ze respecteren”, luidt het.

Niet voor het eerst wordt gewezen op de verschillende standpunten tussen wetenschappers en het beleid. “Het beleid is van in het begin mee door virologen bepaald”, reageert De Block. “Als ze nadien van mening veranderen, dan is dat de wetenschappelijke evolutie. Niet alleen bij ons, ook bij de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie zie je voortschrijdend inzicht.”

Kinderen

De Block merkt ook op dat er in ons land geen hoge drempel bestaat om getest te worden. Wat het testen van kinderen betreft, wijst de minister erop dat de pediaters zelf hebben gevraagd dat bij kinderen jongeren dan drie jaar niet te doen. Bij oudere kinderen moet worden gekeken of er een vermoeden bestaat op een besmetting. “We moeten vermijden dat kinderen elke week een wisser in hun neus krijgen”, aldus De Block.