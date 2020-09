BIZAR. Internetmeme ‘Karen’ is nu ook een Halloweenmasker

In de memecultuur staat ‘Karen’ voor het stereotype van de bekrompen, zeurende witte vrouw van middelbare leeftijd waar iedereen zich aan stoort. Het verzuurde type dat om de baas roep in de supermarkt als de kassierster iets heeft gedaan dat haar niet zint. ‘Karen’ roept zoveel irritatie op dat ze nu ook mensen afschrikt in de vorm van een Halloweenmasker.

De internetmeme gaat al enkele jaren mee, maar kwam eerder dit jaar prominenter in de schijnwerpers als het stereotype van de verongelijkte, boze of racistische witte vrouw uit de Amerikaanse middenklasse die misplaatste wrok koestert tegen gekleurde mensen.

Het latexmasker werd gecreëerd door een designer in Los Angeles: Jason Adcock. Hij adverteert met de maskers op Instagram. “Jaag je vrienden de stuipen op het lijf met je grote kapsel en kleingeestig brein”, klinkt het onder meer. Voor 180 dollar of 158 euro is het masker van jou, te bestellen via Etsy (Het masker wordt helaas niet naar België verzonden). Door de grote vraag loopt de wachttijd op tot drie à vier weken.

Twee versies

Adcock maakte twee versies van zijn ‘Karenmasker’: een enge, schreeuwende witte vrouw met het stereotypische ‘Karen bob’ kapsel, en een zombieversie met uitpuilende ogen en zweren genaamd ‘Karen-19’.

“Toen ik begon met mijn Halloweenproject van dit jaar zag ik steeds weer ‘Karens’ opduiken in de actualiteit en dacht: ‘Damn, dit is het echte monster van 2020′”, vertelde Adcock aan Business Insider.