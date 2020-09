AUWTCH. Betonblok van 1.300 kilo valt op hand van arbeider in Brugge

Bij een ernstig arbeidsongeval in Brugge is dinsdag een betonblok van 1.300 kilogram op de hand van een arbeider terechtgekomen. Dat bevestigt de West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent. Het duurde twee uur om de 31-jarige man uit Oostkamp uit zijn benarde positie te bevrijden.

Het ongeval gebeurde dinsdag rond 15 uur op een bouwwerf in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries Brugge. Het ging mis tijdens rioleringswerken bij de bouw van nieuwbouwappartementen. Drie betonblokken die als werfsluiting dienden, kwamen om een onbekende reden in beweging en vielen zo in de nabijgelegen bouwput. Een arbeider bevond zich op dat moment in de bouwput om de riolering aan te sluiten. Eén van de betonblokken van 1.300 kilogram kwam op de rechterhand van het slachtoffer terecht.

Twee kraanwagens

De hulpdiensten moesten erg voorzichtig te werk gaan om de jongeman te bevrijden. “De situatie was dermate onveilig dat één verkeerde beweging er kon voor zorgen dat de andere betonblokken ook zouden kunnen vallen op het slachtoffer”, aldus arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. Uiteindelijk moesten twee kraanwagens ingezet worden om het betonblok op te tillen. Na een reddingsoperatie van twee uur werd het slachtoffer overgebracht naar de afdeling intensieve zorgen van het AZ Sint-Jan in Brugge.

Het arbeidsauditoraat heeft een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het arbeidsongeval. De dienst Toezicht Welzijn op het Werk kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.