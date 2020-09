WOW! Feline en Giuliano uit ‘Love Island’ kussen elkaar wel héél intiem: “Dat was lekker!” (video)

Het zat er al even aan te komen, maar eindelijk is het gebeurd: Feline en Giuliano hebben gekust. En hoe! Achteraf zijn ze in de wolken over hun passioneel momentje.

Toen Feline de villa van ‘Love Island’ binnen danste, was meteen duidelijk dat Giuliano interesse in haar toonde. Al snel gaf hij dat ook toe aan Lisa, waarmee hij eerst een koppel vormde.

Passionele kus

Intussen is hij volledig voor Feline gegaan en dat gaf vonken en vuur. De twee deelden een passionele kus voor de camera. “Het voelde wel goed. Ik was even van de wereld”, zegt Giuliano nadien tegen Feline. “Lekker! Zo is het meteen duidelijk. Ik hoef niets meer aan iemand uit te leggen. We moeten er gewoon samen voor gaan hier”, reageert Feline. “Voor de eerste keer in al die dagen heb ik er echt een goed gevoel bij”, aldus een verliefde Giuliano.

