Sportseizoen weer in volle gang, op wie gok jij?

Na bijna een half jaar stilte is het sportseizoen meer open dan ooit. De krantenkoppen liegen er niet om. De Vlaamse sportsector adviseert om in de huidige situatie nog zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren en uiteraard zoveel mogelijk de afstand te bewaren. Ook voor sportactiviteiten en wedstrijden wordt geadviseerd dit zoveel mogelijk zonder publiek te laten plaatsvinden. Maar je favoriete sport op tv en online bekijken mag uiteraard wel. Net zo als inzetten in het online casino. En dat is dus goed nieuws

Romelu Lukaku verslaat Ronaldo. Met zijn 34 doelpunten is hij de man van Italië en de duurste voetballer op dit moment. Iets waarvan hij misschien droomde maar toch nooit had gedacht dat hij dat een balletje trappen zou halen.

Voetbal

Messi weg bij FC Barcelona. Je kunt er niet omheen, de bladen staan er vol mee. Het is nog gokken wie aan het kortste eind trekt. In elk geval is dit het einde van het tijdperk dat overigens niet helemaal rimpelloos ontvangen coach wordt in de voetbalwereld. De vechtscheiding tussen Lionel Messi en Barcelona is dagelijks kopnieuws.

Op de achtergrond horen we dat Vincent Kompany switcht van voetballer naar coach. En Anderlecht wil doelman Bart Verbruggen aan te trekken. Het “Kroonjuweel van NAC” zoals de 18-jarige jeugdinternational genoemd wordt, zou na aanvoerder Hendrik Van Crombrugge en Timon Wellenreuther in de pikorde de vaste derde doelman van paars-wit worden.

Dromen waarmaken

Ooit gedroomd van 30 miljoen euro? Voor Valencia-spits Rodrigo wordt het gewoon geboden. Een bedrag dat je meestal niet even verdiend. Tenzij je heel goed bent in het voorspellen van de uitslagen natuurlijk. Want voor wie denkt te weten welke uitslagen er in de diverse categorieën sport gehaald worden, is er wel goed nieuws. Inzetten bij iDealeCasinos.nl valt buiten alle Corona regels. Online meespelen is makkelijk eenvoudiger dan naar een gewoon casino want het iDeale Casino is namelijk zonder registratie. Dat is zelfs nog makkelijker dan uiteten.

Voor wie dus op zoek is naar een online casino waarbij het storten en opnemen van geld in 2020 een fluitje van een cent is, is bij de site van online casino iDeal op het goede adres. Je krijgt er informatie over welke online casino’s gebruik maken van iDeal als betaalmethode en hoe een iDeal casino werkt. Een extra zakcentje verdienen was nog nooit zo makkelijk.

Meer nieuws

Zoals de Europese titel wielrennen in het Franse Plouay. België start met een opvallend sterk blok, maar de twee topfavorieten zitten elders: bij Frankrijk en Nederland. Wie de Tour wint blijft gokken.

En ook Max Verstappen blijft ook weer onafgebroken in het nieuws, is het niet door een zege dan wel door de mededeling dat Honda en Red Bull één miljard in hem investeren. ‘’Ja, het gaat hem uiteindelijk wel worden bij Red Bull. In dit project wordt een miljard geïnvesteerd om Verstappen kampioen te maken.’’, zegt Doornbos in het Nederlandse Algemeen Dagblad. Of het zo is blijft natuurlijk van veel facetten afhankelijk. Wordt het een seizoen met regen en hoe houden de tegenstanders zich. Durf jij er op in te zetten dat Max het gaat redden?