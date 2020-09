Premier Wilmès roept in videoboodschap op tot verantwoordelijkheid: “Zorgwekkende cijfers”

Premier Sophie Wilmès (MR) heeft zich in een videoboodschap uitgesproken over de stijgende coronacijfers. De premier vraagt de Belgen om de bestaande coronamaatregelen zorgvuldig na te beleven. Enkel zo kunnen strengere maatregelen voorkomen worden. De Nationale Veiligheidsraad wordt niet vervroegd, maar gaat nog steeds midden volgende week door.

Het gaat de slechte kant op met de coronacijfers. Op sommige dagen worden er meer dan 1.000 besmettingen genoteerd, iets wat viroloog Marc Van Ranst “een recept voor een ramp” noemt. Het was dan ook wachten op de communicatie van premier Sophie Wilmès (MR), en op de eventuele vervroeging van de Nationale Veiligheidsraad van volgende week.

Dat laatste zal niet gebeuren, liet de premier verstaan in een videoboodschap dinsdagnamiddag. Wel roept ze haar landgenoten op tot verantwoordelijkheid. Want de cijfers zijn “zorgwekkend”, zo begint Wilmès haar betoog. “We wisten dat als mensen zouden terugkeren uit vakantie en weer aan het werk zouden gaan, en bepaalde activiteiten zouden hervatten, het virus weer méér zou circuleren. Dat zien we overal in Europa.”

“Ik begrijp de mentale vermoeidheid”

Wilmès looft de aanpak van België en van de inzet van “de overgrote meerderheid van ons” die zich aan de regels hield. Toch was de mentale vermoeidheid onvermijdbaar, en dat begrijpt de premier. “De onzekerheid is demotiverend. De veelheid aan tegenstrijdige berichten is dat nog meer.” “Maar laat ons niet vergeten dat ieder van ons deel van de oplossing kan zijn”, spreekt ze bemoedigend.

“Hardere maatregelen voorkomen”

“We kunnen ons het best beschermen met de ‘barrièregebaren’, het is belangrijker dan ooit om die te respecteren.” Zo verwijst ze naar het wassen van de handen, het houden van anderhalve meter afstand, het dragen van een mondmasker, de verplichte quarantaine en de sociale bubbel. “Het is fundamenteel om onze nauwe contacten te blijven beperken en geen activiteiten te doen die in strijd zijn met de regels. We moeten het nú doen, en niet wachten tot het te laat is.”

“Het is nog lang niet voorbij”, besluit Wilmès. “Het is essentieel dat we elke dag ons best doen om te voorkomen dat er hardere maatregelen worden genomen.”