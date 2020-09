Moeder geeft haar zes maanden oude baby McDonald’s-eten: “Ik zie het probleem niet”

Een Noord-Ierse moeder voedt haar dochtertje onder meer met hamburgers en frietjes van McDonald’s sinds ze zes maanden oud is. “Het enige waarvoor we soms schrik hebben, is dat ze erin zou stikken, maar voor de rest is ze gezond en gelukkig”, klinkt het.

Jamie-Leigh Gibson heeft een dochtertje van 16 maanden, Aniyah. Tien maanden geleden begon ze haar McDonald’s-eten te geven, zoals frietjes en hamburgers. De 18-jarige vrouw uit de Noord-Ierse stad Antrim beweert dat haar dochter verzot is op fastfood en ziet er dan ook geen graten in, hoewel er op Facebook heel wat kritiek op kwam. “Niemand van mijn familie of vrienden heeft er ooit iets slecht op gezegd. Op Facebook zag ik veel reacties van oudere vrouwen die niet begrepen dat ik mijn dochter fastfood geef voordat ze een kleuter is, maar het deert me niet want ik ken hen niet persoonlijk. Ik en onze dokter weten dat ze gezond en gelukkig is. Als een kind blij is en geen gezondheidsklachten heeft, vind ik niet dat mensen die je niet kennen moeten zeggen wat je kind moet eten”, vertelt ze in Daily Mirror.

Ook groenten en fruit

De vrouw, die intussen zwanger is van een twee kindje, is niet bezorgd over het feit dat het eten ongezond is, maar wel dat haar dochter erin kan stikken. “Ze kreeg haar eerste tandje toen ze vijf maanden was, dus gaf ik haar een halve kinderhamburger en ze vond het duidelijk lekker. Iedereen die me kent wist dat ik het haar gaf en dat het gevaarlijk kon zijn omdat ze erin kon stikken. Maar uiteindelijk geef ik haar enkel McDonald’s-eten als verrassing. Ze eet even goed groenten en fruit”, besluit ze.