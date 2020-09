Met deze makkelijke DIY’s wint je huis meteen aan waarde

De huizenmarkt bloeit momenteel als nooit tevoren, wat deels te danken is aan de coronacrisis. We blijven meer thuis en hechten dus ook meer belang aan een eigen stekje, liefst met voldoende ruimte én een tuin. Wou je je huis al een tijdje verkopen, dan is dit dus het uitgelezen moment. Maar je wil natuurlijk wel het onderste uit de kan halen.

Hoewel de vastgoedprijzen voor verkopers momenteel erg interessant zijn, is meer altijd beter. Hoe meer je krijgt voor je oude huis, hoe meer je kan investeren in je nieuwe stek. Uiteraard kan je ervoor kiezen om je woonst gewoon in zijn huidige staat te koop aan te bieden, maar heb je wat tijd over, dan loont het zeker de moeite om enkele makkelijke DIY’s uit te voeren.

Eerste indruk

Verzekeringsbedrijf Admiral wou weleens weten hoe je je huis meteen aan waarde kan laten winnen en schakelde daarvoor vier anonieme makelaars in. Ze vroegen hen hoe je je huis een makkelijke maar effectieve opfrisbeurt geeft en hoeveel je dat concreet kan opleveren. En dat blijkt heel wat te zijn. Heb je wat tijd over en weet je een beetje van aanpakken, dan kunnen enkele ingrepen ervoor zorgen dat je huis 30.000 pond (32.500 euro) meer waard is. Zo is het volgens hen belangrijk om een goede eerste indruk achter te laten. Het eerste wat de kopers zien van je stek, is de buitenkant, dus verwaarloos die niet. Geef je voordeur een nieuw likje verf, maai het gras en wied het onkruid. Ook een handige tip: probeer om ervoor te zorgen dat huisbezoeken plaatsvinden op een zonnige dag.

Neutraliteit

Wat de binnenkant betreft, moet je eerst en vooral opruimen en poetsen. Werk rommel weg, zrg dat je interieur rust uitstraalt en stop niet gewoon alles in kasten – die zouden je kopers weleens ongevraagd kunnen openen. Ben jij fan van een heftig kleurtje op de muren? Leuk, maar verf alles toch maar liever wit voor je je huis verkoopt. Op die manier is het voor kopers makkelijker om zich een beeld te maken van hun toekomstige huis. Pak ten slotte ook makkelijke klusjes aan die al jarenlang op je to do-lijstje staan, zoals die ene lamp die vervangen moet worden of die ene plint die los hangt. Hoe netter het geheel oogt, hoe meer je kan vragen voor je optrekje.