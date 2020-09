Mansion uit ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ is te huur op Airbnb

Fans van de populaire sitcom ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, opgelet: de riante villa die in de reeks bewoond werd door Will Smith en zijn rijke familieleden is vanaf nu te huur op Airbnb, waar hij gepromoot wordt als ‘The Freshest Los Angeles Mansion Around’.

Dat laatste is uiteraard een knipoog naar de iconische sitcom uit de jaren 90. 24 jaar na de laatste aflevering van de reeks hield Smith een reünie in de bewuste villa, samen met zijn muzikale partner DJ Jazzy Jeff (die het personage Jazz vertolkt in de serie). Hij kondigde aan dat de mansion voortaan te huur aangeboden wordt op Airbnb voor 30 dollar (25,30 euro) per nacht.

Gasten zullen een vleugel van het luxueuze landgoed in Los Angeles kunnen huren voor één nacht. De keuze is wel beperkt: het gaat om 2/10, 5/10, 8/10, 11/10 en 14/10. Er kan geboekt worden vanaf 29 september.

Reüniespecial

“Het is jouw crib voor de nacht, dus voel je vrij om je te gedragen alsof het huis van jou is”, staat te lezen op de Airbnb-pagina. “Mijn vleugel van de mansion behelst een slaapkamer (geweldig voor dutjes), een badkamer (geweldig om te rappen onder de douche), een zwembad, een buitenlounge en een eetkamer (geweldig om te eten, uiteraard). En je moet het doen zoals mijn maat DJ Jazzy Jeff, dus vergeet je zonnebril niet!”

Deze maand is het dertig jaar geleden sinds de eerste aflevering van de reeks op de buis verscheen, op 10 september 1990. Naar aanleiding daarvan zal de cast een eenmalige reüniespecial opnemen, die rond Thanksgiving uitgezonden zal worden op HBO Max. De cast zal bestaan uit Smith, Jazzy Jeff, Janet Hubert, Alfonso Ribeiro, Daphne Maxwell Reid, Tatyana Ali, Karyn Parsons en Joseph Marcell.