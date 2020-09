Giftige gassen op Venus kunnen wijzen op buitenaards leven

Wetenschappers hebben aanwijzingen ontdekt voor mogelijk leven op Venus. Er werd fosfine gevonden in de atmosfeer van de naburige planeet, een gas dat op aarde door bacteriën wordt geproduceerd. Mogelijk kan dat betekenen dat ook op Venus bacteriën aanwezig zijn, al is dat helemaal niet zeker.

Fosfine is een zeer giftig gas dat op aarde op twee manieren geproduceerd kan worden: in fabrieken, of door bacteriën. Dat het gas ook is ontdekt in de wolken van Venus zorgt dus voor opwinding in de wetenschappelijke wereld. “Ofwel wordt fosfine geproduceerd door een of ander chemisch of geologisch proces waar niemand weet van heeft, of er kan een biologische reden zijn”, zegt Emily Drabek-Maunder, een van de astrofysici die de studie uitvoerde, aan The Independent. Met andere woorden: mogelijk is er ook (bacterieel) leven aanwezig op Venus.

Shockerend

Als bloedhete planeet – te warm voor vloeibaar water – met een lucht vol zwavelzuur werd Venus nooit voor vol aanzien als kandidaat voor buitenaards leven. De ontdekking van fosfine, ook wel fosforwater genoemd, in de atmosfeer van Venus kwam er dan ook als bij toeval. De meting van fosfine werd in de studie enkel uitgevoerd als controle-experiment. Dat ze het gas ook daadwerkelijk en in die mate zouden aantreffen, had niemand kunnen voorspellen en kwam aan “als een schok”.

“Ons team kan de hoeveelheid fosfine die we hebben gevonden niet verklaren op basis van ons huidige begrip van de planeet. Wanneer we proberen te modelleren wat er in de atmosfeer gebeurt – vulkanische activiteit, zonlicht of zelfs bliksem – is er niets dat de hoeveelheid fosfinegas die we hebben gezien creëert ”, legt Drabek-Maunder uit.

“Roept veel vragen op”

Op Saturnus en Jupiter werd eerder ook al (een kleinere hoeveelheid) fosfine ontdekt, maar dat zijn gasplaneten. Op rotsplaneet Venus is een verklaring voor het gas veel minder evident. Een vorm van biologisch leven biedt misschien de enige uitleg, zegt Philippe Mollet van Volkssterrenwacht Mira aan Radio 1.

Het team van internationale wetenschappers is echter voorzichtig met conclusies over hun bevindingen, die werden gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad Nature Astronomy. Ze benadrukken dat het onderzoek geen bewijs biedt voor buitenaards leven op Venus. Meer onderzoek is noodzakelijk. “De ontdekking roept veel vragen op, zoals hoe een organisme kan overleven”, zegt onderzoeker Clara Sousa Silva. “Op aarde kunnen sommige microben slechts 5 procent zuur in hun omgeving aan. De wolken van Venus bestaan echter vrijwel helemaal uit zuur.”

Ook Philippe Mollet blijft sceptisch. “Niet elke astronoom is het eens met deze conclusies. Deze onderzoeken zijn zo complex, zo gedetailleerd, dat het kan dat de metingen fout geïnterpreteerd zijn. Er zijn dus zeker vervolgmetingen nodig.”