Daklozen in Trinidad en Tobago beboet wegens niet dragen van mondmasker

De politie van Trinidad en Tobago, een eiland in de Caraïbische Zee voor de kust van Venezuela, gaat wel heel stringent te werk wat de controle op de coronavoorschriften betreft: minstens vijf daklozen werden er beboet omdat ze geen mondmasker droegen in het openbaar.

De mannen werden afgelopen zaterdag beboet door de politie in de stad San Fernando. Volgens verscheidene bronnen werden de daklozen tegengehouden en ondervraagd door de agenten, die hen inlichtten over de inbreuk. Daarna werden ze bekeurd. De daklozen hebben 14 dagen de tijd om de boete van 124 euro te betalen. Als ze dat verzuimen, verschijnen ze voor een rechtbank via een virtueel verhoor.

De lokale krant Newsday sprak met één van de bekeurde daklozen, die vertelt dat hij en vele lotgenoten simpelweg geen geld hebben om mondmaskers te kopen, laat staan om de boete te betalen. “Ik heb al geen geld om voedsel te kopen, dus hoe zou ik een mondmasker moeten aanschaffen?” Hij vertelde nog dat de politie hem zal moeten opsporen na het verstrijken van de betalingstermijn voor de boete.

Een andere dakloze legt uit dat barmhartige Samaritanen mondmaskers gedoneerd hebben, maar dat ze nergens toegang hebben tot schoon water om de maskers te wassen als die vuil worden. “Ik draag al maandenlang dezelfde kleren. Soms gebruik ik rioolwater om die te wassen. We leven al in de hel, en nu bekeuren ze ons omdat we geen mondmasker dragen”, klinkt het.