BIZAR. We worden dikker van droevige films

Welke film je kijkt, heeft veel te maken met je humeur. Soms heb je zin in iets grappigs, andere keren is actie beter geschikt. En van tijd tot tijd hebben we allemaal weleens nood aan een droevige film, zodat we zonder gêne een potje kunnen janken. Maar volgens een nieuw onderzoek heeft dat ook negatieve gevolgen.

Iedereen herkent het wel. Je bent zelf in een trieste bui en wil liefst heel de avond wenen, dus zet je maar een droevige film op om al dat gehuil min of meer te verantwoorden. Een beetje zelfmedelijden van tijd tot tijd kan geen kwaad. Maar wist je dat zo’n trieste film zich ook vertaalt naar de weegschaal?

Compenseren

Wetenschappers van de Amerikaanse universiteit van Cornell kwamen tot die verbazingwekkende conclusie door twee groepen proefpersonen met elkaar te vergelijken. De eerste groep keek naar ‘Love Story’, een tragisch liefdesverhaal van Arthur Hilller, de tweede naar de komedie ‘Fashion Victim’ van Andy Tennant. Uit de analyse achteraf bleek dat de eerste groep maar liefst 28 tot 55% meer popcorn en andere troep naar binnen speelde dan de tweede. Volgens de wetenschappers gaat het hier puur om emotionele compensatie. Om de droefheid van de film tegen te gaan, eten we om ons gelukkiger te voelen. Hoe droeviger, hoe meer we eten. Ben je op dieet, dan vermijd je die huilfilms dus maar beter even.