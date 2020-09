BIZAR. Haarbal van zeven kilo verwijderd uit maag van Indiaas tienermeisje (video)

Een Indiaas tienermeisje kauwde jarenlang op haar haar, waardoor artsen uiteindelijk met een operatieve ingreep een gigantische haarbal van maar liefst 7 kilo – het gewicht van een baby van vijf maanden oud – uit haar maag moesten verwijderen.

Het 17-jarige meisje, Sweety Kumari genaamd, werd naar een privéziekenhuis in het Oost-Indiase Bokaro overgebracht met maagklachten. De haarbal werd ontdekt via een echografie, maar initieel werd gedacht aan een kwaadaardige tumor. Tijdens een zes uur durende operatie op 31 augustus jongstleden werd de bol haar verwijderd.

De leidinggevende arts zei dat hij in zijn veertigjarige carrière nog nooit zo’n opeenhoping van haar gezien had. Volgens de artsen had het meisje de gewoonte om op haar haar te kauwen, ook wel bekend als het Rapunzelsyndroom, waardoor zich een clutter haar vormde in haar maag.