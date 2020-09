Kwart van de Belgen kiest ander vervoersmiddel na pandemie

Eén op de vier Belgen zegt zijn of haar vervoersmiddelen grondig te herbekijken door de coronacrisis. Maar liefst 66% geeft aan dat ze sinds de lockdown vaker gebruik maken van zachte mobiliteit zoals wandelen of de fiets omdat ze kortere afstanden afleggen. Dat blijkt uit een studie die uitgevoerd is door Permesso, het consumentenplatform van Bisnode.

De gezondheidscrisis zou onze gewoontes op lange termijn wel eens stevig door elkaar kunnen schudden. Kijk maar naar telewerken, dat een enorme boost heeft gekregen. Deze nieuwe manier van werken heeft ook beïnvloed hoe we kijken

naar verplaatsingen.

Oost west, thuis kantoor

Hoe de Belg zich verplaatst, is de afgelopen zes maanden dan ook behoorlijk veranderd. Bij de start van de crisis was het autoverkeer op de Vlaamse wegen met 48,5% afgenomen, in vergelijking met twee weken voordien. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. Een eenvoudige verklaring is de toename van het aantal mensen dat thuiswerkt. Volgens de studie van Bisnode werken sinds de crisis twee op de drie mensen meerdere keren per week thuis, of zelfs elke dag.

Daarnaast is de aankoop van fietsen sterk toegenomen tijdens de crisis. Fietsenwinkels gaven aan vijf keer meer fietsen te kopen dan normaal, voornamelijk elektrische fietsen. Dat zien we ook terug in de studie van Bisnode: twee op de drie ondervraagden geeft aan te willen overstappen naar

een (elektrische) fiets.

«Een van de meest opvallende resultaten uit de studie, is dat het virus de Belg anders doet kijken naar mobiliteit en hun manier van verplaatsen. Deze trends doorkruist alle socio-demografische lagen in België: jong en oud, de welgestelde klassen, maar ook de arbeidersklassen… De enige opmerkelijke uitzondering is dat vooral inwoners van steden zich anders gaan verplaatsen, eerder dan mensen die op het platteland wonen», merkt Antoine Delhaize, woordvoerder bij Bisnode op.

Ook het milieu speelt een rol

Bisnode onderzocht ook waarom de ondervraagden alternatieve vervoersmiddelen zoeken. Eén op de drie geeft aan dat ze dat doen omwille van milieuredenen. Daarvan geeft het overgrote deel (80%) aan dat ze teruggrijpen naar zachte mobiliteit zoals wandelen of de fiets. Zoals verwacht kiezen jongeren vooral voor de gewone fiets (50%) terwijl 60-plussers eerder gaan voor een elektrische

fiets (44%).

«Deze cijfers tonen dat de Belgen door de crisis op een andere manier naar mobiliteit kijken, en teruggrijpen naar een vorm waarmee ze zich naar hun gevoel in alle veiligheid kunnen verplaatsen. De fiets wint aan populariteit om praktische en ecologische redenen», besluit Delhaize.