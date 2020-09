In deze maand gaan mensen het vaakst vreemd

September is een maand van verandering. Kinderen gaan weer naar school (als COVID-19 er geen stokje voor steekt tenminste), de lange zomeravonden zijn gedaan en… we hebben zin om vreemd te gaan, zo blijkt. Elk jaar krijgt de datingapp Gleeden, speciaal gericht op mensen die al een relatie hebben, in september te maken met een spectaculaire stijging van aanmeldingen.

In 2020 is dat niet anders, sterker nog, de stijging is nog opmerkelijker dan anders. In de week van 31 augustus tot 6 september was er maar liefst 472% meer activiteit op de site dan in andere maanden.

Spanningen

Eigenlijk hoeft dat cijfer niet te verbazen. Sowieso vinden er in september heel wat echtscheidingen plaats en bovendien worden we deze maand allemaal met beide voetjes op de grond gezet, wat maakt dat we meer zin hebben in een avontuurtje. Uit een peiling van Gleeden blijkt dat 64% van de gebruikers hun minnaar of minnares hebben teruggezien in september. 2020 is sowieso een jaar dat de geschiedenisboeken in zal gaan als een tijd van rampspoed en dat laat zich ook merken in ons relatieleven. De lockdown en alle andere coronamaatregelen zorgen ervoor dat koppels meer tijd samen doorbrengen, wat dan weer voor extra spanningen kan zorgen en kan aanzetten om elders de liefde op te zoeken.