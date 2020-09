“Het gevaar minimaliseren is ontzettend gevaarlijk”

Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft maar stijgen. Tussen 4 september en 10 september is het gemiddelde aantal coronabesmettingen gestegen naar 680,6. Dat is een stijging met 42% tegenover de week voordien. “We moeten stoppen met de verspreiding te minimaliseren”, zegt infectiologe Erika Vlieghe.

De cijfers van het aantal besmettingen met COVID-19 zijn opnieuw exponentieel aan het stijgen, net zoals het aantal ziekenhuisopnames (+9,7 opnames), en dat is niet alleen omdat er meer getest wordt. “We kunnen inderdaad niet vergelijken met de situatie in maart», legt Erica Vlieghe uit. “Nu kunnen we veel korter op de bal spelen, maar we mogen het gevaar niet minimaliseren, dat is ontzettend gevaarlijk.”

Bubbel van vijf

Door het probleem niet openlijk te erkennen, gaan mensen ook in privésituaties het besmettingsgevaar onderschatten. «Door te zeggen dat de bubbel van vijf op de schop moet, wordt het probleem geminimaliseerd. Je mag wel degelijk mensen blijven zien, maar buiten en op afstand. Je nauwe contacten beperk je best tot vijf, al is het inderdaad een uitdaging om daarmee om te gaan,’ aldus Vlieghe.

De experten van de evaluatiecel (Celeval) bekijken intussen verschillende manieren waarop mensen hun contacten kunnen bijhouden en beperken, zoals een coronabudget of een ’corona-footprint’.

“Maatregelen respecteren”

Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zegt dat ze zich zorgen maakt over de stijgende coronacijfers. De vraag of er bijkomende maatregelen nodig zijn, wimpelt de minister af. Voor haar is het belangrijk dat de bestaande maatregelen gerespecteerd worden. “Het is zeer belangrijk dat de mensen zelf beseffen dat het een gevaarlijk virus blijft. Er sterven nog altijd mensen.”