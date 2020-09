Filmfestival van Venetië overwint corona

Vier maanden geleden moest het filmfestival van Cannes alles annuleren. De collega’s van Venetië zijn er wel in geslaagd: een grootschalig cultureel evenement fysiek organiseren door de COVID-maatregelen strikt te doen naleven. Dat kan tellen als symbool. De hoofdprijs ging uiteindelijk naar het Amerikaanse drama ‘Nomadland’. Metro zag de hergeboorte met eigen ogen en dit is ons persoonlijke palmares.

Prijs voor opvallendste spijbelaars: de sterren

In de competitie viel er dit jaar geen enkele grote Hollywoodproductie te bespeuren. Het gevolg liet zich merken op de rode loper. Tijdens de vorige editie reisden onder meer Scarlett Johansson, Joaquin Phoenix en Brad Pitt af naar Venetië, deze keer moesten we ons tevreden stellen met auteursfilms die minder op het grote publiek mikken. De fans van glamour konden zich wel troosten met de jury, die voorgezeten werd door de onvergelijkbare Cate Blanchett.

Prijs voor het meest Happy End: de COVID-maatregelen

«Het is ons gelukt!» riep de Italiaanse actrice Anna Foglietta uit toen ze zaterdagavond de slotceremonie opende. De Mostra staat nochtans bekend om haar tjokvolle bioscoopzalen en de massa volk die zich aan de rode loper verzamelt. Iedereen heeft het (nieuwe) spel echter voorbeeldig meegespeeld. Zo verzopen we in de handgel, werden de festivalgangers netjes verdeeld, werd elke dag onze temperatuur gemeten en waren we verplicht om onze plaatsen online te reserveren om wachtrijen te vermijden. «Knap georganiseerd» zei een journaliste tegen ons. «Het is alleen bizar om een mondmasker te dragen als een mooie film je doet huilen».

Prijs voor de Grootste Buzz: Greta Thunberg, heldin van de documentaire ‘I am Greta’

Bij afwezigheid van filmsterren ging de aandacht van de journalisten alle kanten tegelijk uit. Vroeg tijdens het festival pikte de documentaire ‘I am Greta’ daar een graantje van mee. De film beschrijft het strijdpad van de bekendste jonge activiste ter wereld. Jammer dat de regisseur ermee tevreden is om Greta braafjes te volgen, zonder kritische geest of artistieke visie.

Speciale COVID-prijs: ‘Amants’ van Nicole Garcia

Dit verhaal over een driehoeksverhouding denkt dat het een hommage aan Alfred Hitchcock is, maar schuurt dichter aan bij tv-soap. Het hart van de festivalganger heeft Garcia niet geraakt, maar wel dat van de hypochonders. Elke keer als de actie zich ergens anders afspeelt, zien we actrice Stacy Martin namelijk een bad nemen. Het resultaat is een ongewild hilarische film die een totaal nieuw genre creëert: COVID-friendly cinema.

Prijs voor de Natste Zakdoek: ‘Nomadland’ van Chloé Zhao

De winnaar van de Gouden Leeuw kwam aan op het festival met de hoogste verwachtingen, en hij stelde niet teleur. Het gaat om de avonturen van een vrouw – vertolkt door de schitterende Frances McDormand (‘Fargo’, ‘Three Billboards’) die na de financiële crisis van 2008 toevlucht zoekt in haar mobilhome en de hort op gaat. Een tedere en elegante film die elk zelfmedelijden uit de weg gaat en daardoor des te doeltreffender ontroert.

Prijs voor de Forcing: Vanessa Kirby voor ‘Pieces of a Woman’ en ‘The World to Come’

We kennen de Britse Vanessa Kirby van bijrollen in ‘Mission: Impossible’ en ‘The Crown’. In Venetië maakte ze echter brandhout van haar tweede viool. Ze overklaste niet alleen Casey Affleck in het lesbische drama ‘A World to Come’, ze speelde ook de concurrentie van het scherm in ‘Pieces of a Woman’. Daarin krijgt ze (eindelijk) de hoofdrol, meteen goed voor de prijs van beste actrice.

Prijs voor het Zotste Koppel: Pedro Almodóvar en Tilda Swinton

De competitie zag er dus anoniemer uit dat gewoonlijk, maar de Mostra heeft geprobeerd om haar bezoekers te troosten met een nieuwe kortfilm die Pedro Almodóvar tijdens de lockdown heeft gedraaid. ‘The Human Voice’ past perfect in het kleurrijke oeuvre van de Spaanse meester en voegt daar nog de vermaarde waanzin van Tilda Swinton aan toe. De actrice kreeg ook een Ere-Leeuw voor haar hele carrière en sloot haar dankwoord af met de woorden «Wakanda Forever», een hommage aan de onlangs overleden ‘Black Panther’-ster Chadwick Boseman.

Prijs van het Publiek: ex aequo ‘The Duke’ van Roger Michell en ‘Mandibules’ van Quentin Dupieux

Komedies doen het traditioneel goed op een filmfestival. Ook al zijn ze niet 100% geslaagd, je bent blij dat iemand de sfeer wat opleukt in een competitie die het vaak van sociale miserie moet hebben. Niemand kreeg het publiek meer op zijn hand dan de Franse cineast Quentin Dupieux. Zijn ‘Mandibules’ is het verhaal van twee idioten die een gigantische vlieg ontdekken en er geld mee willen verdienen. Enkel Roger Michell (‘Notting Hill’) kwam in de buurt met ‘The Duke’, het ware verhaal van een taxichauffeur die een schilderij van Goya steelt en de Britse overheid probeert af te persen.

Stanislas Ide