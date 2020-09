Disney+ versiert Belgische steden met street art: was het jou al opgevallen?

Morgen, 15 september, lanceert Disney Plus haar gloednieuwe videostreamingplatform. Om dat te vieren werden vijf steden ingekleurd met street art.

Dinsdag is het zover! Vanaf dan kunnen abonnees van Disney+ al hun favoriete Disney-animatiefilms en -klassiekers bekijken op de exclusieve streamingdienst Disney+. Er is keuze uit maar liefst 1.000 oude en nieuwe series en films van Walt Disney Studios en dochterondernemingen Pixar, Marvel en Lucasfilm (Star Wars-franchise). Je zal dus ook de allernieuwste creaties kunnen streamen, zoals ‘The Lion King’ (2019), ‘The Mandalorian’, ‘Frozen 2’, ‘Toy Story 4’, ‘Maleficent 2: Mistress of Evil’ en de Broadway Musical ‘Hamilton’.

Laatste kans om van korting te genieten

Trouwens, onder het motto ‘het leven is aan de rappen’, kan je tot middernacht nog genieten van een korting. Tot dan betaal je 59,99 euro in plaats van 69,99 euro om een jaar lang van alle content op vier schermen tegelijkertijd te genieten. Er is ook een maandabonnement beschikbaar, wat 6,99 euro per maand kost. Proximus-klanten die een All Stars- of All Stars & Sports-pack hebben, krijgen sowieso al een jaar lang toegang tot Disney+. Via DEZE LINK kan je gebruikmaken van de tijdelijke korting.

Kunst in vijf grootsteden

Aan entertainment geen gebrek, dus. En om hun lancering in de kijker te zetten, liet Disney+ vijf gerenommeerde street artists hun ding doen in Gent, Antwerpen, Brussel, Charleroi en Luik. Mocht het je nog niet opgevallen zijn, lijsten we ze even voor je op:

Gent

In Gent werd Kitsune Jolene (@kitsunejolene) geïnspireerd door ‘The Marvel Hero Project’. Die Disney+ Originalserie zoomt in op het verhaal van verschillende jonge helden die voor een opmerkelijke en positieve verandering in hun gemeenschap zorgen. Deze jongeren hebben hun leven gewijd aan onzelfzuchtige daden die getuigen van moed en goedheid en Marvel viert hen nu als de ware superhelden die ze zijn.

Antwerpen

Fans kunnen niet wachten om de Disney+ Originalserie ‘The Mandalorian’ te ontdekken, net zoals Toon Van Ishoven (@toonvanishoven), die een gigantische Mandalorian en The Child doet verrijzen op het Leopoldplein in Antwerpen. ‘The Mandalorian’ vindt plaats na de val van het Galactische Keizerrijk en voor de opkomst van de First Order. De serie volgt de beproevingen van een eenzame premiejager in de rand van het sterrenstelsel, ver van de autoriteit van de New Republic.

Brussel

Cee Pil (@ceepil) palmt de Nieuwe Graanmarkt in Brussel in met een muur die is gebaseerd op de ‘Disney Imagineering Story’. Die zes uur durende saga van regisseur Leslie Iwerks, die voor een Academy Award werd genomineerd, zoomt in op 67 jaar Walt Disney Imagineering, een plek die je het best kan omschrijven als gelijke delen artiestenstudio, designcentrum, denktank en innovatielaboratorium. Daar komt een eclectische groep creatievelingen samen om ideeën tot leven te brengen. Ze zijn verantwoordelijk voor de bouw van twaalf pretparken, de ‘Gelukkigste Plekken ter wereld’.

Charleroi

In Charleroi kunnen inwoners genieten van de Forkymuurschildering van de artiest Smok (@_smok_). In het nieuwe Disney+ Originalprogramma ‘Forky Asks A Question’ stelt Forky, een tot speelgoed omgetoverde vork, belangrijke vragen over hoe de wereld werkt. Wat is liefde? Wat is tijd? Ook de meest diepgaande vraag van allemaal mag niet ontbreken: Wat is kaas? Al die (en nog meer) vragen worden in tien shorts verkend.

Luik

De in Luik geboren en getogen street artist Whoups (@oceane_cornille) viert de traditie om de wereld te verkennen door de lens van National Geographic met een adembenemende muurschildering, geïnspireerd op de oceaan. De oceaan maakt 70 procent van onze planeet uit, is de thuis van ongelooflijk divers leven en het onderwerp van verschillende National Geographicprogramma’s. Disney+-abonnees hebben toegang tot een ruim aanbod shows, documentaires en films van National Geographic die je meenemen op een reis rond de wereld.