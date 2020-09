BIZAR. Vrouw zaagt eigen hand af en moet naar de gevangenis

Een vrouw die haar hand eigenhandig heeft afgezaagd, vliegt de gevangenis in. Volgens de rechter zaagde de 22-jarige Sloveense haar hand met opzet af, zodat ze meer dan een miljoen euro aan verzekeringsgeld kon innen.

Julija A. verklaarde in het ziekenhuis dat ze zichzelf verwond had terwijl ze takken aan het snoeien was. De afgezaagde hand, die ze thuis vergeten was, kon gelukkig nog op tijd opgepikt worden, waardoor Julija niet met een hand door het leven moet gaan.

Verzekeringsmaatschappijen

Maar na de operatie werden Julija en haar vriend meteen gearresteerd, omdat de politie vermoedde dat de vrouw en haar vriend verzekeringsfraude hadden gepleegd. Een jaar voor ‘het ongeval’ had Julija bij vijf verschillende verzekeringsmaatschappijen contracten afgesloten, waardoor ze recht zou hebben op meer dan een miljoen euro.

Tijdens de rechtszaak bleek dat de vriend van Julija een paar dagen voor het incident op Google informatie had opgezocht over kunsthanden. Volgens de rechter was dit voldoende bewijs om aan te tonen dat Julija met haar vriend had afgesproken om haar linkerhand tot de pols af te zagen.

“Leven verwoest”

Het koppel, alsook de vader van Julija die gearresteerd werd, ontkennen dat er opzet in het spel was. “Mijn leven is verwoest. Ik verloor mijn hand toen ik 20 was. Alleen ik weet hoe het gebeurd is”, verklaarde de Sloveense tijdens de rechtszaak.

Julija werd veroordeeld tot twee jaar celstraf. Haar vriend kreeg drie jaar cel. Haar vader werd veroordeeld tot één jaar voorwaardelijke straf.