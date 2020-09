BIZAR. Postkaart komt bijna eeuw te laat aan op bestemming

Een vrouw in de Amerikaanse deelstaat Michigan trof vorige week een verrassing aan in haar brievenbus: tussen de facturen en reclamefolders zat een postkaart die bijna 100 jaar geleden verstuurd werd.

De kaart was gedateerd op 29 oktober 1920 en gericht aan ene Roy McQueen. Bewoonster Brittany Keech vertelde aan CNN dat ze eerst weinig aandacht besteedde aan de kaart en ze meteen overging tot de orde van de dag. Later besloot ze om de postkaart toch van naderbij te bekijken. “Ik vond het eigenaardig om een postkaart te ontvangen, want vandaag verstuurt niemand nog postkaarten.”

Op de kaart stond een tekstje, gericht aan de neven van de auteur. Het was gehandtekend door Flossie Burgess. Keech heeft naar eigen zeggen geen flauw benul waarom de kaart, die ettelijke decennia voor haar geboorte verstuurd is, nu pas op zijn bestemming toekomt.

Keech zette foto’s van de postkaart online in een Facebookgroep, in de hoop om familieleden van McQueen of Burgess op te sporen.