Steven Van Gucht: “Verontrustende versnelling besmettingen”

Het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land blijft stijgen. Het is vooral verontrustend dat de stijging versnelt, waarschuwt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht. Hij pleit er voor om “de discipline er in te houden”.

Uit de Sciensano-cijfers blijkt dat tussen 3 september en 9 september dagelijks gemiddeld 636 mensen besmet zijn geraakt, een stijging met 38 pct tegenover de week ervoor. De cijfers zijn al een week aan het stijgen, en de toename wordt steeds groter. “Een versnelling van de cijfers is geen goed teken. Het zou moeten stabiliseren. Die versnelling is verontrustend”, waarschuwt de viroloog van het gezondheidsinstituut.

Stijging in alle provincies

In tegenstelling tot de stijgende cijfers in juli, toen de besmettingen vooral in en rond de centrumsteden plaatsvonden, is het aantal besmettingen nu overal aan het stijgen, in alle provincies. “In sommige provincies, bijvoorbeeld West-Vlaanderen, zien we een verdubbeling op weekbasi”».

Wellicht ligt een aantal fenomenen aan de basis van het versnellend aantal besmettingen. De versnelling valt samen met de terugkeer van reizigers uit rode zones, en de start van het nieuwe schooljaar. Veel besmettingen gebeuren ook nog steeds familiaal. Er zijn wel gedetailleerdere cijfers nodig om de precieze impact van de verschillende oorzaken te analyseren.

Discipline nodig

Van Gucht dringt er daarom op aan om de belangrijke basisregels consequent op te volgen. “We moeten de discipline er in houden”, beklemtoont hij. Het is volgens hem dan ook niet het goede moment om over verdere versoepelingen van de maatregelen te spreken. Ook is het wellicht aangewezen om enkele maatregelen, zoals het dragen van een mondmasker en de persoonlijke bubbel, beter te formuleren.

Risicogroepen

Het aantal sterfgevallen blijft voorlopig dalen. En dat is wel goed nieuws, aldus Van Gucht. “We slagen er voorlopig in de besmettingen weg te houden van de risicogroepen”. Hij vreest evenwel dat ook het aantal sterfgevallen uiteindelijk weer zal stijgen. De viroloog wijst naar wat in Spanje gebeurt, waar het aantal sterfgevallen weer omhoog gaat. “We moeten goed kijken naar wat in Spanje gebeurt. De overlijdens zijn een slapende reus. Dat kan lelijk uitpakken”.

Dat vreest ook zijn collega Marc Van Ranst. Hij merkt op dat er in bepaalde gebieden in Spanje en Frankrijk een overslag plaatsvindt van jongeren naar ouderen. «Dat is wat je wil vermijden», zei Van Ranst in De Zevende Dag op Eén. Want dan kunnen de cijfers van de hospitalisaties en overlijdens omhoog gaan.

Van Ranst verwacht ook dat het aantal besmettingen volgende week met de duizend zal flirten. Gezien de cijfers van de voorbije dagen “is dat niet heel moeilijk te voorspellen.” Dat zou een probleem kunnen worden indien het aantal besmettingen de capaciteit van de contact tracing overstijgt, want dat is er een risico dat je niet meer alle mensen bereikt.

De bestaande maatregelen om de coronabesmettingen in te dijken, zijn volgens de viroloog prima. Het is immers door die maatregelen dat de cijfers naar omlaag zijn gegaan. “Het probleem is dat die in vraag worden gesteld”, aldus Van Ranst. Maatregelen zoals de mondmaskerplicht “vinden we allemaal vervelend, maar ze volgen betekent dat de curve naar beneden gaat.»