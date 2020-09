New York verandert vuilnisbelt in groene oase

’s Wereld grootste vuilnisbelt (waar de heuvels van vuilnis zo hoog waren als een gebouw van 20 verdiepingen) was tot voor kort te vinden in New York. De staat heeft er eindelijk werk van gemaakt en deze puinhoop getransformeerd tot een groene buitenruimte genaamd Fresh Kills Park.

Deze nieuwe groene oase is wel drie keer zo groot als Central Park. De plek veranderde van 150 miljoen ton (!) afval naar een gigantisch park van wel 2200 hectare. De heuvels van het park worden nu gescheiden door natuurlijke waterwegen. Als je ook eens wilt flaneren door dit park, moet je nog even geduld uitoefenen. Fresh Kills wordt komend voorjaar in fases geopend voor publiek.