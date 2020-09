Dit zijn de 5 meest gevaarlijke plekken om seks te hebben

Seks kun je in principe vrijwel overal hebben. Doch met ouder worden groeit ook vaak het besef dat het nergens zo comfortabel is als in je eigen huis. Let er alleen wel even op welke plek je kiest. Van hoofdletsel tot pijn aan je heupen en je rug: dít zijn de gevaarlijkste plekken in huis om seks te hebben.

1. De badkamer

De plek die volgens het Amerikaanse onderzoek waarbij 2.000 mensen werden bevraagd op nummer één staat is de badkamer. En dat terwijl 75% van de onderzochte mensen aangaf dat de badkamer de meest voorkomende plek is waar ze seks hebben. In het leven moet je risico’s nemen, zegt men dan.

2. De keuken

Met messen, kookplaten en ander gerei in de buurt, is het geen grote verrassing dat de keuken ook in het lijstje voorkomt. Zo’n 86% gaf aan weleens een letsel te hebben opgelopen na een vrijpartij in de keuken. Daar tegenover zegt 69% dat ze weleens van bil durven gaan in de keuken.

3. De bank

Hoewel de bank eruitziet als een comfortabele plek om eens te vozen, is niets minder waar. Ruim 75% gaf aan weleens “letsel” te hebben overgehouden na seksen op de bank.

4. De slaapkamer

Over het algemeen is de slaapkamer groot favoriet om seks te hebben (uit het onderzoek was 96% het daarmee eens). En hoewel het een best veilige plek is, komt het dankzij al te hardhandig gestoei toch op de vierde plaats in dit lijstje terecht.

5. De kelder

Met lage plafonds en vaak een donkere plek, is het niet heel gek dat de kelder in dit lijstje voorkomt. Zo’n 67% gaf in het onderzoek aan weleens iets te hebben opgelopen na seks in de kelder. Ook zei maar 33% dat dit een plek was waar ze graag seks hebben.

Welke letsels?

De top vijf lichaamsdelen die het vaakst werden genoemd, waren het hoofd (72%), benen (61%), rug (58%), heupen (49%) en armen (38%).