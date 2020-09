nog t.e.m. 15/11/21

Hun werk is al eeuwenoud, maar in het Brusselse Dynastiegebouw zijn de Vlaamse meesters springlevend. Tijdens een innovatieve nieuwe kunstbeleving word je daar helemaal ondergedompeld in het werk van van Eyck, Rubens en Bruegel: 360°-projecties en hoogtechnologische videomapping-technieken brengen de schilders en hun werk tot leven. De drie Vlaamse meesters (met de stemmen van onder andere Nico Sturm, Tom Vermeir en Stijn Cole) nemen je mee naar hun atelier en tonen hun schilderijen tot in de kleinste details.

