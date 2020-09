TIPS & TRENDS. De leukste tweedehandswinkeltjes voor Second Hand September

September is dé maand van de eerste schooldag, maar heb je al gehoord van Second Hand September? Oxfam moedigt in deze periode mensen aan om geen nieuwe kleding te kopen, maar zich te beperken tot tweedehands stukken. Uit een onderzoek van Barnardo’s blijkt namelijk dat er in Groot-Brittannië elk jaar 1,72 miljoen ton nieuwe kleding gekocht wordt, waarvan 1,5 miljoen ton op de vuilnisbelt belandt. Dat kan beter. Wij bij Metro dragen graag ons steentje bij en delen daarom de leukste tweedehandswinkeltjes.

Janne Vandevelde

Mademoiselle l’Ancien

Ben je in Brussel op zoek naar een unieke outfit, dan verlaat je maar beter de Nieuwstraat en duik je de Marollen in. Bij Mademoiselle l’Ancien koop je tweedehandskledij van wel 100 jaar oud! Denk aan Victoriaans getinte jurken, een kanten blouse of een wollen mantel voor meneer. De twee sympathieke uitbaatsters Brendy Bonfanti en Laura Blanco herstellen zelf alle kledij met de hand.

Hoogstraat 127

1000 Brussel

Jutka & Riska

In het hartje van de Antwerpse modebuurt vind je Jutka & Riska. Te midden van alle Valentino zonnebrillen, sjaaltjes van Dior, maar ook eigen stuks kan je hier eens goed de diva uithangen, en dat aan een betaalbare prijs. Alle kledij is trouwens gerangschikt per kleur. Als dat niet handig is?

Nationalestraat 87

2000 Antwerpen

Velvet Vintage Shop

Langs de oevers van de Maas zwaait Velvet Vintage Shop de plak. Deze Luikse tweedehandswinkel straalt een en al urban uit. Vrouwen en mannen shoppen er dan ook stoere bomber jackets, een oldskool Levi’s jeans of hippe sneakers.

Quai Sur – Meuse 17b

4000 Luik