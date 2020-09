Pendelaar Louisa verklapt: “Voor een tattoo moet je in Luik zijn”

Elke week deelt Metro, samen met een pendelaar, de leukste lifestyletips met jou. Deze keer verklapt medisch secretaresse Louisa Van Breusegem (22) uit Louvain-La-Neuve haar best bewaarde geheimen.

Tekst en foto: Camille Van Puymbroeck

Op welke tweedehandsaankoop ben je het meeste trots?

Dat is volgens mij een geruite blazer die ik kocht bij City Store Vintage aan de Anspachlaan. Ik houd van motiefjes en donkergroen is een van mijn lievelingskleuren, dus dit was echt een leuke vondst. Bovendien was de verkoper heel vriendelijk.

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Louvain-La-Neuve?

Het Bois des Rêves , een provinciaal domein waar je ook een meertje vindt. Het is de ideale plaats om deze nazomer te gaan wandelen omdat het er altijd zalig koel blijft. Wil je echt een vakantiegevoel krijgen, drink dan een Somersby in het gras rond het meer. Veel beter wordt het niet.

Welk Instagramaccount geeft je inspiratie?

Als je mijn eigen Instagramprofiel bekijkt, zal je al snel zien dat ik helemaal verzot ben op tatoeages. Dus het is niet zo gek dat ik een heleboel tattoo artists volg op sociale media. Enkele van mijn favorieten zijn @syydlekid en @lia_november in Brussel en @tomsch_tattoo uit Luik. Sowieso is Luik echt een geweldige stad voor tatoeages!

Welk restaurant doet je watertanden?

Mijn go-to adres in Louvain-La-Neuve is La Galoute . Dat is een soort brasserie, met als verschil dat hun kaart iedere paar maanden verandert. Hun producten zijn super vers en er zijn ook heel wat vegetarische opties. Ze hadden onlangs een gerecht met mango en mozzarella: klinkt heel raar, maar het was echt goddelijk.

Mijn go-to adres in Louvain-La-Neuve is La Galoute . Dat is een soort brasserie, met als verschil dat hun kaart iedere paar maanden verandert. Hun producten zijn super vers en er zijn ook heel wat vegetarische opties. Ze hadden onlangs een gerecht met mango en mozzarella: klinkt heel raar, maar het was echt goddelijk.

Welk boek vind je een echte aanrader?

‘The Book Thief’ van Markus Zusak. Het verhaal speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog en vertelt de lotgevallen van Liesel Meminger, een jong Duits meisje. Klinkt op zich niet per se bijzonder, ware het niet dat het hele boek verteld wordt door de Dood. Dat zorgt voor een erg speciale sfeer. Het boek is trouwens ook verfilmd en voor één keer is die verfilming nog geslaagd ook.

Naar welke vakantiebestemming keer je steeds terug?