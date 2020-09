Nieuwslezeres gechoqueerd door klacht over haar ‘ongepaste’ decolleté (foto)

Een Canadees nieuwsanker heeft uitgehaald naar een kijker die in een e-mail zijn beklag deed over haar outfit. “Deze generatie vrouwen duldt geen intimidatie”, verdedigt ze zich.

Een nieuwslezeres van CHEK News, Kori Sidaway, viel onlangs achterover van verbazing toen ze een e-mail ontving van een kijker. In het mailtje uitte de kijker kritiek op haar decolleté. Volgens hem was die te diep uitgesneden en zou dat de aandacht wegnemen van het nieuws. “Een te diepe decolleté kan je nieuwsbericht verknoeien. Laat het niet gebeuren. In bijlage zitten twee foto’s. Wat je denkt dat we zien en wat we eigenlijk zien. Kleed je fatsoenlijk. Het was moeilijk genoeg om zover te geraken”, stond erin.

De eerste foto is een beeld van Sidaway zoals ze gekleed was in de nieuwsuitzending, de tweede foto is een beeld van een vrouw met een opvallend diepe decolleté. Voor de bewuste kijker zag Sidaway er dus uit als op de tweede foto.

Meer dan een outfit of lichaamsdeel

Sidaway deelde de e-mail op Twitter en maakte duidelijk dat ze niet opgezet is met de boodschap. “Deze e-mail werd naar mij en mijn collega’s verstuurd in een poging om mijn lichaam te shamen. Wel, ik neem mijn kracht terug. Aan de anonieme trol die vrouwen probeert te reduceren tot een outfit of een lichaamsdeel: deze generatie vrouwen duldt geen intimidatie”, klinkt het.

Ouderwetse visie

De nieuwslezers kreeg enorm veel steun, onder meer van CTV News Vancouver-nieuwsanker Penny Daflos. “Het topje is prachtig en er was niets mis mee. Dergelijke trollen moeten hun mond houden, want niemand geeft om hun ouderwetse visie of seksistische mening. Vrouwelijke journalisten dienen niet om ‘begluurd’ te worden, we zijn hier om ons werk te doen”, reageert ze.

Ook andere mensen vonden de opmerking van de kijker opgepast. “Dit is niet oké. We staan achter je en zijn tegen intimidatie”, is de algemene teneur.