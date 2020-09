Hilarische rouwadvertentie gaat viraal: Ze explodeerde in glitter en vleermuizen”

Overlijdensberichten staan vaak in het teken van verdriet en gemis, maar niet die van Holly McCray Blair. De Amerikaanse legde onlangs het loodje en haar familie lijkt haar een absolute laatste eer te doen met de komische rouwadvertentie. Die moet weergeven hoe Holly was: een behoorlijk sarcastische levensgenieter die enorm hield van Halloween.

“Holly Blair explodeerde in glitter en vleermuizen op 17 augustus 2020”, begint het bericht dat al snel viraal ging. “Ze wordt overleefd door vier verwende katten, twee stinkende honden, drie stomme vogels, een schildpad, een volkomen nutteloze kikker genaamd Fred, evenals drie kinderen en een echtgenoot van weinig tot geen belang.”

The wicked witch of Juniped Road

“Haar plannen voor de toekomst zijn onder meer bier drinken met Terry Pratchett en op Halloween over de maan vliegen met haar bezemsteel. Ze heeft ook beloofd om van buitenaf met ons te communiceren via de valkparkieten-psyche. All hail the wicked Witch of Juniped Road!”