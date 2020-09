De bosbranden in het westen van de Verenigde Staten zijn de laatste dagen enorm gegroeid. In de staten Washington, Oregon en Californië moesten duizenden mensen geëvacueerd worden en al minstens 11 mensen kwamen om door de vuurzee. Dat meldt onder meer de Amerikaanse omroep CNN. Door het vuur is de lucht in San Francisco zelfs overdag donkeroranje, wat enkele opmerkelijke en angstaanjagende taferelen opleverde.

1 of 9