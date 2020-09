Pure horror: slang bijt in penis van tiener terwijl hij op toilet zit (video)

Een Thaise tiener heeft dinsdag een Freudiaanse nachtmerrie beleefd. Hij zat nietsvermoedend op de toiletpot toen hij plots een stekende pijn ervoer in zijn edele delen. Wat bleek? Een slang had zich in het toilet verscholen en in zijn penis gebeten. De jongen moest met spoed overgebracht worden naar het ziekenhuis, zo schrijft The Daily Mirror.

De 18-jarige Siraphop Masukarat uit het Thaise Nonthaburi keek dinsdagavond met zijn broek op zijn enkels en pijn in de geslachtsdelen naar beneden en zag naast een bebloede toiletpot ook een slang aan zijn eigen slang hangen. Het reptiel had zich met zijn scherpe kaken rond het topje van zijn penis bevestigd, maar liet al snel los. De jongen schreeuwde het uit terwijl hij uit de badkamer naar zijn moeder rende, die de tiener kalmeerde tot de ambulance arriveerde.

Niet giftig

Aangekomen in het Bang Yai ziekenhuis, naaiden dokters de beschadigde klieren in het topje van Siraphop en gaven ze de wond een antibacteriële spoeling. Intussen zochten dierenverzorgers bij de jongen thuis naar de slang, die ze nog steeds in de toiletpot aantroffen. Het bleek om een python te gaan van zo’n 1,2 meter lang. “Slechts een klein exemplaar”, zegt Siraphop, “maar zijn beet was krachtig.” De moeder van de jongen, Sutapath, was door het incident geschokt doch opgelucht dat het slechts om een niet-giftige python ging, in plaats van een giftige cobra. De vrouw vermoed dat de slang via de riolering in het toilet is beland. “Ik hoop dat mijn penis kan herstellen”, besluit Siraphop.