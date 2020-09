‘Love Island’-Feline zorgt al meteen voor spanningen bij droomkoppel Giuliano en Lisa (video)

Hoewel iedereen geloofde in Giuliano en Lisa, lijken er nu toch barstjes te komen in hun ‘relatie’. En dat komt door nieuwkomer Feline…

Giuliano en Lisa waren meteen twee handen op een buik, maar toen Feline dinsdag haar intrede maakte in de villa van ‘Love Island’, sloeg de twijfel toe bij Giuliano. “Zij is niet het type waar ik normaal op zou vallen, maar we hebben gewoon wel goede gesprekken gehad en qua innerlijk klikte het wel. Ik had dat ook niet verwacht. Ze zei dat ze ook een fijn gevoel heeft als ze met mij praat en dat ze een klik voelde. Lisa zag het niet aankomen. Ik ook niet, want ik had niet echt een fysieke aantrekking tot Feline. Maar toen we dat gesprek hadden, voelde ik me plots wel aangetrokken”, legt Giuliano uit.

Klap in het gezicht

Lisa is er uiteraard het hart van in. “Ik ben niet kwaad op hem, maar wel teleurgesteld omdat ik al mijn gevoelens op tafel heb gelegd bij hem. Ik voel me gewoon naïef. Het was een klap in mijn gezicht”, klinkt het.

