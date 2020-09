Belgen hebben minder cash in hun portemonnee

Bijna zes op de tien Belgen zeggen in 2020 minder cash te gebruiken dan een jaar geleden en de helft is terughoudender om cash te gebruiken sinds het begin van de coronapandemie, zo blijkt uit een internationale studie van ING. Ondertussen blijft het aantal besmettingen in ons land stijgen. Gemiddeld zijn het er 509,7 per dag. Dat is een stijging met 15%.