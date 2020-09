Tequilafans, opgelet: in dit hotel overnacht je in gigantische tequilavaten

Krijg jij maar geen genoeg van shotjes tequila – zelfs al heb je er de volgende dag altijd spijt van en zweer je om nooit meer zo’n shotje met zout en limoen naar binnen te gieten? Dan is dit hotel iets voor jou.

Tequila: een vloek, een zegen, en alles daartussen. Het geheugenwissend goedje dat je tegelijk de gekste dingen laat doen heeft evenveel fans als haters, maar iconisch is het zeker. Echte fans kunnen hun liefde voor tequila bewijzen in de geboorteplaats en naamgever van de sterke drank: het Mexicaanse stadje Tequila. Je zit er niet enkel aan de bron van de meest authentieke tequila, maar je kan er ook slapen in gigantische nagemaakte tequilavaten.

Luxe

Het Matices Hotel de Barricas – letterlijk: ‘hotel van vaten’ – ligt naast een tequilabrouwerij waar zo’n 15.000 liter tequila per dag wordt geproduceerd. Het hotel beschikt naast 30 gigantische vaten ook over vier standaardkamers, al is ‘standaard’ niet het juiste woord om dit hotel te beschrijven. Met veel oog voor detail en decoratie creëert het vijfsterrenhotel een verblijf om nooit meer te vergeten.

Verwacht je binnenin de houten vaten dan ook niet aan armoedig dekentje op de houten planken, want slapen doe je er op comfortabele bedden. Ook airconditioning, een tv, een minibar en in sommige gevallen zelfs een jacuzzi mogen niet ontbreken in de luxueuze vaten.

Proeverij

Wie na al dat genieten in een tequilavat ook zin heeft om de smaakpapillen te verwennen, moet maar enkele stappen zetten. Het hotel biedt namelijk gegidste rondleidingen en proeverijen aan in de nabije tequilabrouwerij. Strompel je na de proeverij terug naar je persoonlijke tequilavat door de agavevelden – de plant waarvan tequila wordt gemaakt -, let dan wel op dat je je niet van vat vergist.

Als kers op de taart heeft het Matices Hotel de Barricas ook een speciaal restaurant. Dat bevindt zich zo’n vier en halve meter onder de grond en serveert naast traditionele Mexicaanse gerechten ook heerlijke cocktails met – jawel – tequila. Wie zin heeft in een reisje Mexico, pakt best het zout en de limoenen al in en boekt een kamer vanaf zo’n 150 euro.