Roméo Elvis beschuldigd van aanranding: “Ik was een klootzak”

Een vrouw beweert op Instagram dat de Brusselse rapper Roméo Elvis (27) haar aangerand heeft. Uit privéberichten blijkt dat Elvis zich verontschuldigd heeft bij haar. “Het was een stomme impuls”, schreef hij onder meer.

Een jonge vrouw postte dinsdagmiddag een verhaal op Instagram waarin ze zei: “Roméo Elvis heeft me aangerand”, gevolgd door de hasthag #balancetonrappeur, een verwijzing naar het bekende nummer ‘Balance Ton Quoi’ van zijn zus Angèle. Dat liedje gaat over het feit dat mannen moeten beseffen dat ‘nee’ wel degelijk ‘nee’ betekent.

Excuses niet voldoende

Vervolgens deelde de vrouw enkele chatberichten die Elvis haar stuurde. Daarin excuseert hij zich voor wat er gebeurd is, al is niet duidelijk wat dat precies was. “Ik was een klootzak op dat moment. Het was een stomme impuls. Ik heb Lena (zijn vriendin; red.) alles verteld en je de keuze gegeven om er in het openbaar over te spreken. Ik begrijp dat alles wat nu gebeurt je ertoe aanzet om dat te doen. Ik heb mijn excuses aangeboden, maar ik besef dat dat niet genoeg is”, klinkt het.

Wachten op reactie van Angèle en Lena

Enkele uren later verwijderde de vrouw haar berichten, maar intussen werden ze hevig besproken op Twitter onder de hasthag #balancetonrappeur. Heel wat mensen wachten op een reactie van zijn zus Angèle en zijn vriendin Lena. Zij reageerden immers erg verontwaardigd toen de Franse rapper Moha La Squale van gelijkaardige feiten beschuldigd werd.



Roméo Elvis en zijn vriendin Lena: