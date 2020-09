Postbode filmt hoe kat op hilarische wijze haar territorium beschermt: “Deze kat is gek” (video’s)

We weten allemaal dat postbodes en honden vaak geen goede combinatie zijn, maar deze filmpjes bewijzen dat postbodes in het vervolg ook maar beter opletten voor ‘waakkatten’. De Canadese postbode Debra Anderson heeft enkele filmpjes van haar ontmoetingen met een opgejutte kat tijdens haar ronde gedeeld. Daarop is te zien hoe de kat, vanaf het moment dat hij Debra hoort, op de vensterbank springt en verwoed begint te blazen achter het raam. “Deze kat maakt altijd mijn dag”, schreef Debra bij een van de video’s. “Ik ben eer zeker van dat hij me wil vermoorden,” grapt ze.