Oscars leggen lat voor diversiteit hoger: ‘beste film’ vanaf 2024 enkel naar diverse prent

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die de prestigieuze Oscars uitreiken, heeft bekendgemaakt dat de filmprijzen er vanaf 2024 heel wat diverser zullen uitzien. Het is met name de categorie voor ‘beste film’ die zal moeten beantwoorden aan strenge standaarden voor diversiteit.

De Oscars of Academy Awards, de belangrijkste filmprijs in de Verenigde Staten, hebben de lat voor diversiteit heel wat hoger gelegd. Vanaf de 96ste uitreiking in 2024 zal de Oscar voor ‘beste film’ – de belangrijkste Oscar – enkel uitgereikt worden aan een prent die beantwoordt aan strenge diversiteitsstandaarden. “Wij geloven dat deze inclusie-standaarden langdurende, essentiële verandering in onze industrie zullen versnellen”, zeggen de CEO en voorzitter van de Academy in een verklaring.

Op en naast de set

Het gaat bij de nieuwe standaarden niet enkel om de vertegenwoordiging van verschillende groepen zoals mensen met een niet-witte huidskleur, vrouwen, mensen met een beperking en de LGBTQIA+-gemeenschap op het witte doek. Naast de verhaallijn en de acteurs moet ook bij de crew en in de studio, in stage- en opleidingsmogelijkheden en in de marketing en publiciteit van het film rekening gehouden worden met inclusie van ondervertegenwoordigde groepen. De film moet in twee van die bovenstaande categorieën voldoende scoren op diversiteit om nog kans te maken op een Oscar.

De standaarden voor diversiteit worden gespecificeerd door een aantal percentages en getallen. Zo moet in de film ten minste één hoofdpersonage of een belangrijke bijrol uit een ondervertegenwoordige groep komen, en moet ten minste 30% van de secundaire rollen ingevuld daardoor worden ingevuld. Oftewel moet de verhaallijn of het thema van de film gefocust zijn op een ondervertegenwoordigde groep.