Ophef over discussie tussen Antwerpse politie en meisjes: “Waar haal jij het recht om dat te zeggen?” (video)

ik was dus gewoon aan het eten buiten mijn school, twee vriendinnen in dezelfde bubbel zitten dicht op elkaar, die POLITIE agent zegt letterlijk “geef mij geen linkse preek” en “gij denkt da gij ver gaat komen in het leven” pic.twitter.com/pFVf6DLtma — Alex (@Cuyverss) September 9, 2020

Op Twitter zijn beelden verschenen van meisjes die aangesproken worden door de politie. Heel wat mensen vinden dat de agent enkele bedenkelijke uitspraken doet.

Het tafereel speelde zich woensdagmiddag af vlakbij het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen. Volgens degene die de video deelde, sprak de politie de meisjes aan omdat ze te dicht bij elkaar zaten en dus de coronamaatregelen niet respecteerden.

Kritiek op mentaliteit

Daarop zou een van de meisjes geweigerd hebben om verder te gaan zitten van haar vriendin. “Ik zeg gewoon dat je afstand moet houden en dan moet je geen linkse preek afsteken”, reageert de agent. “Wat maakt het uit of ik links of rechts ben?”, vraagt het meisje. “Dat is duidelijk, want anders zou je gehoorzaamheid vertonen”, antwoordt de agent, waarna hij hen duidelijk maakt dat hij de boete wel zal opsturen.

De agent maakt vervolgens nog enkele opmerkingen over hun mentaliteit. “Gij denkt dat ge ver gaat komen in het leven?”, klinkt het. “Waar haal jij het recht om dat te zeggen?”, reageert het meisje. “Met zo’n mentaliteit, juffrouw, geef ik je op een briefke dat er niet veel van gaat terechtkomen. Als je geen regels kunt volgen in het leven, hopeloos”, besluit hij.

Kleinerend

Het filmpje ging meteen viraal en lokte heel wat reacties uit. Heel wat mensen vinden het gedrag van de agent bedenkelijk. “Is dit de normale manier van communiceren naar de burger toe? Kleinerend en betweterig? Ik zou deze agenten nog eventjes op cursus sturen”, “Als vader van een tienerdochter zou ik samen met haar verhaal halen bij deze agent met zijn overste erbij. Hij mag dan eens uitleggen wat hij bedoelt met zijn uitleg aan deze meisjes en vooral over haar toekomst”, en “Mocht het mijn dochter geweest zijn, ze kreeg een extra dessert en een dikke proficiat wegens de “nog een fijne dag” en om zo beleefd assertief te antwoorden”, klinkt het onder meer.

Sommigen vonden dan weer dat de meisjes gewoon moesten gehoorzamen. “De politieagent zei wel afstand te houden. Waarom werd dat niet gedaan? Mentaliteit van de jeugd? Iedereen kan zeggen dat ze in dezelfde bubbel zitten”, lezen we ook.

Onderzoek

De Antwerpse politie heeft intussen gereageerd op het incident. “We keuren de uitspraken van die collega’s niet goed. De zaak werd intern doorgegeven voor verder onderzoek. Zo zal er ook onderzocht worden wat er voorafging aan de beelden. Een formele klacht hebben we nog niet ontvangen, maar we raden de meisjes aan om dat te doen”, zei politiewoordvoerder Willem Migom aan Het Laatste Nieuws.