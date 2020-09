Ontwikkeling van coronavaccin gepauzeerd na ongewenste bijwerkingen

AstraZeneca en de Universiteit van Oxford hebben de ontwikkeling van hun coronavaccin noodgedwongen on hold moeten zetten. Een van de proefpersonen zou immers “serieuze bijwerkingen” hebben gekregen.

Het Brits-Zweedse farmabedrijf AstraZeneca en de Universiteit van Oxford werken momenteel aan een coronavaccin waarvan Europa, en dus ook ons land, 300 miljoen dosissen heeft gereserveerd. Het vaccin zit in de derde (en laatste) fase en wordt getest op 30.000 proefpersonen.

Een van die proefpersonen ondervindt echter “serieuze bijwerkingen”, dus wordt de ontwikkeling tijdelijk stopgezet. Over welke bijwerkingen het gaat, is niet bekend, maar men verwacht dat de bewuste proefpersoon zal herstellen. De data zullen nu onderzocht worden en vervolgens zal bepaald worden of de proeven verdergezet kunnen worden.

Standaardprocedure

Het gebeurt wel vaker dat een fase on hold gezet wordt bij dergelijke omstandigheden, al is het nog maar de tweede keer in het geval van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. “Bij grote onderzoeken komen ziektes af en toe voor, maar we moeten dit zorgvuldig controleren”, klinkt het bij de Universiteit van Oxford. Men verwacht dat de tests binnen enkele dagen hervat kunnen worden.

Viroloog Johan Neyts beaamt dat dit de normale gang van zaken is. “Je kan het risico niet nemen, maar dit is standaardprocedure”, vertelt hij aan VRT NWS.

Vertraging

Eerder voorspelde FAGG-woordvoerster Ann Eeckhout dat het vaccin eind maart 2021 klaar zou zijn. Neyts heeft daar zijn bedenkingen bij. “Er worden allerlei tijdslijnen opgegeven, maar men moet de studies nog doen. Het kan zijn dat het allemaal niet zo vlot loopt of dat er vertragingen zijn. Het is moeilijk om te zeggen wanneer het vaccin klaar zal zijn”, klinkt het.

Niet aansprakelijk voor eventuele bijwerkingen

Bijwerkingen van het coronavaccin zijn absoluut te vermijden, maar waterdichte garanties zullen wellicht nooit gegeven kunnen worden. Enkele weken geleden liet AstraZeneca nog weten dat ze niet aansprakelijk gesteld worden mocht het vaccin binnen enkele jaren eventuele schadelijke bijwerkingen geven. “Dit is een unieke situatie waarin wij als bedrijf gewoonweg niet het risico kunnen nemen mocht het vaccin over pakweg vier jaar bijwerkingen vertonen. In onze contracten hebben wij daarom om vrijwaring gevraagd. Voor de meeste landen is het aanvaardbaar om het risico op hun schouders te nemen omdat het in hun nationaal belang is”, vertelde vice-president van AstraZeneca Ruud Dobber aan Het Laatste Nieuws.