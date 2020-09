Michel Van den Brande breekt met Sofie: “Ik heb een klein pietje”

De knipperlichtrelatie tussen ‘The Sky Is The Limit’-gezicht Michel Van den Brande en zijn Sofie staat terug op uit. Dat vertelde Michel enigszins onverwacht in ‘Gert Late Night’. Hij geeft grif toe dat het zijn eigen schuld is. “Ik was aan het flirten met een andere vrouw”, aldus de stellingbouwer.

“Enkele weken geleden is Sofie gaan lopen, zij is weggegaan bij mij”, vertelde hij op de boot bij Gert en James. “Het is een beetje mijn eigen fout, ik ben nogal een flirter. Ik was me aan het vervelen en was op de gsm met een vrouw bezig. Op een bepaalde dag ben ik dronken thuisgekomen en hing er bruine crème aan mijn bril. Ik weet zelf niet hoe dat gekomen is.” Hoe die daar terechtkwam, weet hij zelf niet. “Ik maak altijd plezier voor een ander en nu krijg ik natuurlijk het deksel op mijn neus.”

Klein pietje

Michel betwijfelt of de brokken deze keer opnieuw gelijmd kunnen worden. “Ik denk dat er nu iets gebroken is. Maar ik wil dat toch eens een keer zeggen: ik ben nooit op een ander geweest”, benadrukt hij. “Ik heb een klein pietje, ik zou niet weten wat ik op een ander moet gaan doen. Zij krijgt van mij zeker alle tijd. Ik flirt graag met de vrouwen, maar daar stopt het ook bij, versta je?”