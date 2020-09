Kim Kardashian kondigt einde aan van een tijdperk aan: “Koesteren alle prachtige herinneren”

De populaire Amerikaanse realityshow ‘Keeping up with the Kardashians’ houdt er na 20 seizoenen mee op. Dat heeft Kim Kardashian bekendgemaakt op Twitter. De show loopt al 13 jaar en maakte wereldsterren van de hele familie.

“Aan onze ongelooflijke fans. Het is met veel spijt in het hart dat we als familie de moeilijke beslissing hebben genomen om vaarwel te zeggen aan Keeping up with the Kardashians”, aldus Kardashian, misschien wel dé ultieme realityster. “We zijn iedereen ontzettend dankbaar die al die jaren naar ons keken: in de goede tijden, in de slechte tijden, op momenten van geluk , als tranen vloeiden, en toen vele relaties ontstonden en kinderen werden geboren. We zullen de prachtige herinneringen en talloze mensen die we onderweg hebben ontmoet voor altijd koesteren.”

“Zonder Keeping Up with The Kardashians zou ik niet staan waar ik vandaag sta. Deze show heeft ons gemaakt tot wie we zijn en ik zal voor altijd in het krijt staan bij iedereen die een rol heeft gespeeld bij het vormgeven van onze carrières en het veranderen van ons leven.”

Kim, Kourtney, Kris, Kendall en Kylie

De meeste familieleden waren nog nobele onbekenden toen de show van start ging. Dat was trouwens nadat Kim de aandacht al op zich had weten te vestigen door een uitgelekte pornofilm en een rolletje in de realityshow van haar vriendin Paris Hilton. Haar toen al overleden vader, Robert Kardashian, was een van de advocaten die O.J. Simpson verdedigde tijdens zijn ophefmakende proces in 1995.

De show maakte van Kim Kardashian en haar zussen en halfzussen wereldsterren. De namen Kim, Kourtney, Chloë, Kendall en Kris Jenner zijn intussen overal ingeburgerd. De familie bouwde een zakelijk imperium uit en werd immens rijk over de jaren.

Het is onduidelijk waarom de Kardashians de realityshow met de nog steeds torenhoge kijkcijfers stopzetten. Televisiezender E! zegt het besluit van de familie om zonder camera’s verder te leven te respecteren. Het laatste seizoen van ‘Keeping Up with the Kardashians’ zal begin volgend jaar uitgezonden worden.