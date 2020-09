Ex-Miss België Cilou Annys opnieuw zwanger: “Deze keer was het geen accidentje”

Cilou Annys en haar verloofde Désiré zijn in verwachting van hun tweede kindje. “Deze zwangerschap is gepland. ’t Is dus zeker geen zogenaamde coronababy”, klinkt het.

Ze heeft het maandenlang moeten verzwijgen, maar eindelijk mag Cilou Annys bekendmaken dat ze zwanger is van haar tweede kindje, dat eind januari het levenslicht zal zien. De 29-jarige brunette, die in 2010 verkozen werd tot Miss België, heeft al een dochtertje van vier jaar, Liya.

Geslacht geheimhouden

Het geslacht kent Cilou ook al, maar dat wil ze nog niet verklappen. “We willen dat nog geheimhouden. We gaan zo’n ‘gender reveal party’ organiseren voor onze familie en vrienden. Zo’n feest waarop het geslacht wordt bekendgemaakt. Tot die tijd willen we het nieuws voor onszelf houden”, vertelt ze in TV Familie.

Geplande zwangerschap

Hoewel haar eerste zwangerschap niet gepland was, is dat nu wel het geval. “Deze zwangerschap is gepland. ’t Is dus zeker geen zogenaamde coronababy. Liya was een accidentje, maar eentje waar ik zielsgelukkig mee ben. En baby nummer twee… Ik heb zelf een zus en ik vind dat zalig. Dat plezier van een broer of zus wil ik Liya ook gunnen. Désiré moest wel wat overtuigd worden. Hij was er aanvankelijk niet echt voor te vinden. Maar we hebben er lang en vaak over gepraat. En we hebben alle voor- en nadelen afgewogen”, klinkt het.