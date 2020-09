Brits gezin vindt fortuin op strand… in de vorm van vreemde schaaldieren

Een Brits gezin is door een simpele strandwandeling in Wales een stuk rijker geworden. Ze groeven niet per abuis een piratenschatkist vol goud op of – iets realistischer – brachten geen uren met een metaaldetector door, maar vonden een heleboel ‘alienachtige’ schaaldieren op een stuk drijfhout. De vreemde wezentjes blijken een delicatesse waar fijnproevers veel geld voor willen neertellen – zo’n 55.000 euro om precies te zijn.

Het was de vrouw des huizes, Gemma, die afgelopen zondag de ontdekking deed op het strand van Caernarfon, Wales – al had ze eerst geen idee op wat ze juist was gestoten. Haar echtgenoot, Martyn Green, zei aan Liverpool Echo dat de wezentjes leken op “iets wat niet tot deze wereld behoort”.

Op de beelden, die Green op Facebook plaatste en intussen al veel bekijks hadden, is te zien hoe de honderden witte schaaldieren hun kleine tentakels in en uit hun schaal bewegen. Niet erg smakelijk als je het ons vraagt, maar blijkbaar zijn er heel wat mensen die hun smaakpapillen willen verwennen met de alienachtige wezens, die gestalkde zeepokken blijken te heten.

Dure beestjes

De zeepokken of percebes zijn kreeftachtigen die erg gewild zijn in Portugal en Spanje en door hun schaarste tot meer dan 100 euro per halve kilogram kunnen opleveren. Vissers riskeren aan de Spaanse kusten soms hun leven om de lekkernij op te kunnen vissen en zo heel wat geld te verdienen. Dat laatste deed Martyn Green dus door een stom toeval. De man uit het Engelse Meyerside schat dat hij zo’n 2000 exemplaren kon meenemen van het strand en dat zijn vangst zo’n 55.000 euro waard zal zijn.