Belg heeft machtigste paspoort ter wereld dankzij coronapandemie

Het Belgische paspoort is momenteel het machtigste ter wereld. Dat blijkt uit de Passport Index, die paspoorten van over de hele wereld met elkaar vergelijkt. België heeft zijn koppositie te danken aan de coronapandemie, die het paspoort van concurrenten als de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten heel wat minder waard maakte.

Belgische vakantiegangers die naarstig op zoek zijn naar een plek waar Belgen zonder quarantaine of coronatest binnen mogen, zullen het misschien verbazen, maar Belgen genieten dankzij hun Belgische paspoort momenteel het meeste reismacht. De Passport Index zet eigenlijk zes landen op de eerste plaats wat vrije mobiliteit betreft: België, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Zwitserland en Ierland. Die landen behoren niet toevallig allemaal tot Europa, het vrije verkeer binnen de Europese Unie biedt heel wat reisvoordelen.

Maar omdat je met een Belgisch paspoort de meeste grenzen kan oversteken zonder een visum nodig te hebben, mag ons land het hoogste schavot bestijgen.Concreet kan je als bezitter van een Belgisch paspoort momenteel 124 landen binnen, waarvan 91 zelfs zonder visum.

Coronapandemie

Vorig jaar stond België nog op de vierde plaats van de Passport Index. Het moest toen kleppers als de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten voor zich dulden. Het paspoort van de VAE, vorig jaar nog primus, daalde echter naar de veertiende plaats nadat de coronapandemie heel wat landen deed besluiten om de grenzen te sluiten voor reizigers uit het Midden-Oosterse land.

De VS, wiens inwoners vorig jaar over het derde machtigste paspoort ter wereld beschikten, deelde het zwaarst in de klappen. Amerikanen mogen sinds de coronapandemie nog maar in 86 landen binnen, wat het land op de 21ste plaats van de Passport Index doet belanden. Onder andere heel Europa is momenteel verboden terrein voor inwoners van de Verenigde Staten.