WTF! Vis zuigt zich vast aan billen van vrouw (video)

Op beelden is te zien hoe een vis, vermoedelijk een zuigbaars, het gemunt heeft op het achterwerk van een vrouw op een visboot.

Het opvallende tafereel speelde zich onlangs af op een visboot van ‘Mark the Shark’, een bedrijfje dat visboten verhuurt in Miami. Nadat ze een remora (of zuigbaars) vingen, zoog de vis zich vast aan de billen van een vrouw.

Zuigplek

Het ziet er pijnlijker uit dan het blijkbaar is, want de vrouw geeft geen kick. Al is de kans groot dat de zuigplek er nog een tijdje op zal blijven staan…